Oasport.it - Calcio a 5: Italia, con Malta importante vincere bene anche la seconda sfida

Dopo aver vinto a Reggio Emilia per 11-1 nella terza giornata del Gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2026 di futsal, l’dela 5 è pronta domani sera – martedì 11 marzo – a scendere nuovamente in campo.L’avversario sarà ancora una volta: in palio ci sono 3 punti da non mancare cercando di segnare ancora una volta tanti gol per ampliare una differenza reti che al momento dice +12.La partita è daperché la Bielorussia, vera competitor degli azzurri nella corsa al pass per il torneo continentale dell’anno prossimo, ha già “fatto il suo dovere” imponendosi 1-3 in Finlandia: “Questa gara è fondamentale. Non sarà facile dal punto di vista mentale – ha affermato il ct Salvo Samperi al sito della FIGC – giocare pochi giorni dopo aver vinto in maniera così larga, perché il rischio di sottovalutare l’impegno è dietro l’angolo.