Lanazione.it - Calci, via alla riqualificazione di via Roma: come cambia la viabilità

Leggi su Lanazione.it

(PI), 10 marzo 2025 – Da oggi, lunedì 10 marzo, sarà attivato il cantiere propedeutico ai lavori per ladi viaLotto2, ossia del tratto compreso tra l’incrocio con la Sp56 del Monte Serra (via Brogiotti) da un lato, e l’incrocio con via Ruschi e via XX Settembre dall’altro. Compresa nell’intervento anche ladi piazza Cavallotti. “Sono finalmente partiti i lavori che la comunità calcesana attendeva da tempo - sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, che consentiranno di completare ladell’asse Certosa-Pieve. L’intervento si è reso possibile grazie al lavoro degli uffici comunali, che ringrazio, e soprattutto grazie all'ottenimento di un finanziamento di 300mila euro dRegione Toscana, per il quale ringrazio la Regione ed il Presidente Giani.