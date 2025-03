Terzotemponapoli.com - Calamai: “Lukaku cresce, ma a Conte serviva un titolare in più”

La corsa allo scudetto si accende: tre pretendenti in vettaLa Serie A entra nel vivo con tre squadre pronte andersi il titolo: Inter, Napoli e Atalanta. L’analisi arriva dal giornalista fiorentino Luca, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sottolinea come la Dea, travolgendo la Juventus, abbia ufficialmente dichiarato guerra alle prime della classe. “Ora abbiamo una terza candidata allo scudetto”, scrive, evidenziando come la squadra di Gasperini sia ormai nella scia di Inter e Napoli.Le vittorie delle due capoliste nell’ultimo turno, seppur sofferte, hanno mantenuto immutata la situazione in vetta. Tuttavia,sottolinea le diverse pressioni che gravano sulle due squadre: per l’Inter c’è lo stress da Champions League, mentre per il Napoli si tratta di sostenere il peso di una corsa serrata in campionato.