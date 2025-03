Ilgiorno.it - Cabiate, 4 lavoratori “in nero”: laboratorio tessile cinese chiuso e maxi multa

, 10 marzo 2025 – Nelche produce per i brand del lusso italiano quattrosu dieci erano in, privi di contratto e tutela assicurativa. Ma non è la sola violazione emersa durante il controllo dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, intervenuti con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como e alla Polizia locale in un capannone di via Martin Luter King 4. Sede di un’attività manifatturiera del settore moda che fa capo a una 57enneresidente a Missaglia. L’attività di controllo delle condizioni lavorative è proseguita per l’intera giornata: le prime verifiche sono state fatte sui, ed è subito emerso che quasi la metà non era in regola. Questo ha fatto scattare la sospensione dell’attività, che potrà riprendere solo quando le quattro posizioni saranno regolarizzate con un contratto di assunzione, comunicato all’Ispettorato del Lavoro che dovrà verificarne l’idoneità.