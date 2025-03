Zonawrestling.net - Butterbean tornerà sul ring contro Minoru Suzuki

Fino a pochi anni fa, Eric Esch, meglio conosciuto col suo nome d’arte, riusciva a stento a stare in piedi, costretto a muoversi con le stampelle non con poca difficoltà. L’ex pugile, noto ai fan del mondo del wrestling per aver sconfitto a WrestleMania XV Bart Gunn, che aveva vinto Brawl for All, il fallimentare torneo “shoot” organizzato dalla WWF nel 1999. Negli anni ha dovuto far fronte a diversi problemi di salute, legati in parte al suo peso ormai fuorillo e ai tanti colpi subiti durante la sua carriera sul. Ma grazie al percorso di riabilitazione avviato nel 2022 con Diamond Dallas Page non solo ha perso peso, scendendo sotto i 130 kg e potendo quindi sottoporsi a un’operazione chirurgica per ricostruire un osso del bacino ormai malandato: è tornato ad allenarsi come un tempo, e ora è pronto a fare il suo ritorno sul