Romatoday.it - Bus elettrici, Atac e i test sui nuovi mezzi: "Serve confermare la stima sull'autonomia"

Leggi su Romatoday.it

Non sono una novità solo per gli utenti. Anche l’sta facendo esperienza con ibus. Dieci sono attualmente in servizioe linee 62 e 492 e, nei prossimi mesi, tutti i 110acquistati dal Comune di Roma potranno essere utilizzati dagli utenti. Non tutto sta.