Buon compleanno Eto’o | l’Inter omaggia così la sua leggenda!

Samuelcompie oggi 44 anni:, squadra con cui ha vinto tutto da protagonista, lo ha celebrato in un giorno per lui speciale.LA– Samuelrappresenta uno di quei calciatori che resteranno sempre nei ricordi dei tifosi del. Non solo per i 6 trionfi ottenuti insieme, compresi una Champions League e un Mondiale per Club, ma anche per la leadership che ne ha accompagnato le gesta in maglia nerazzurra. Il calciatore camerunense ha lasciato un segno durante i suoi anni algrazie a una tecnica fuori dal comune, ma anche per l’attitudine che ha funto da esempio per i suoi compagni in nerazzurro.compie 44 anni: il messaggio delIL COMMENTO –festeggia oggi 44 anni. La società nerazzurra ha volutorlo con un’apposita nota pubblicata sul suo sito ufficiale: «a Samuel! Oggi l’ex attaccante camerunese compie 44 e riceve i migliori auguri dal Club e dai tifosi.