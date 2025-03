Inter-news.it - Bucciantini: «Inter, conservati! Col Feyenoord puoi prendere un rischio»

Leggi su Inter-news.it

L’arriva alla sfida colcon ulteriori problemi fisici. Per questo, e anche in vista del match contro l’Atalanta di domenica, Marcodà un consiglio alla squadra di Simone Inzaghi.CONSERVARE – Marco, ospite dello studio di Sky Sport, dichiara alla vigilia di: «Aver ritrovato la condizione di Calhanoglu significa adesso doverla preservare. In queste settimane l’avrà tante partite importanti ma dovrà essere brava a capire quali sono quelle più importanti di altre, in cui può prendersi più rischi. Forse quelle contro ilè proprio una di quelle in cui può prendersi qualche, ovvero di fare un turnover che conservi la salute di quei giocatori importanti nelle gerarchie di Inzaghi. Lautaro Martinez, Bastoni e Calhanoglu secondo me sono quelli da dover conservare un po’ adesso».