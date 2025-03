Juventusnews24.com - Bucciantini è categorico: «La Juve ha dato prova di avere difficoltà corale e di personalità. Ora hanno due mesi per…»

di RedazionentusNews24ha parlato del pesantissimo K.O. di ieri dellacontro l’Atalanta. Ecco le sue paroleMarcoè intervenuto nel corso della programmazione di Sky Sport 24 per parlare della debacle dellacontro l’Atalanta. Ecco le sue parole.PAROLE – «In questo pezzo di stagione decisivo, lantus perde troppi obiettivi e non con grandi avversari. Il PSV l’ha dimostrato andando avanti in Champions che era inferiore allantus. L’Empoli non vince una partita in campionato da novembre e ha eliminato lantus in Coppa Italia. Contro l’Atalanta ci sta anche di perdere, ma non in quel modo e non in quelle proporzioni. Lantus è all’inizio di un progetto, ma poi i progetti riesci a portarli avanti, se riesci a dare delle garanzie di crescita.