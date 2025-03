Btp in asta nuova emissione da 825 miliardi | su quale conviene investire

Quifinanza.it - Btp in asta, nuova emissione da 8,25 miliardi: su quale conviene investire

Leggi su Quifinanza.it

Tornano le aste dei Btp Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato unadi titoli di Stato in programma per la seconda settimana di marzo. L’offerta complessiva arriva fino a 8,25di euro. La novità principale riguarda il lancio del nuovo Btp triennale, in scadenza a giugno 2028, che promette una cedola annua del 2,65%.Accanto al nuovo titolo, l’prevede il collocamento di altre tranche di Btp a medio-lungo termine, incluso il Btp Green 2031. Vediamo nel dettaglio quali titoli saranno offerti e su quali potrebbe convenire.Btp in: cosa offre il TesoroIl Tesoro mette sul piatto quattro diverse tipologie di titoli di Stato, per un’offerta massima pari a 8,25di euro. Dal 13 marzo:4di euro per il nuovo Btp triennale, con scadenza giugno 2028 e una cedola annua del 2,65%;1,25di euro per il Btp con scadenza settembre 2033 (vita residua 8 anni);1,5di euro per il Btp Green con scadenza ottobre 2031;1,5di euro per il Btp trentennale con scadenza ottobre 2054.