Fanpage.it - Bruno Pizzul dimenticato dalla Serie A: una brutta figura inspiegabile dopo la sua morte

Non c'è stato minuto di raccoglimento per ricordare lo storico telecronista morto il 5 marzo scorso. Eppure la stessa LegaA lo aveva definito "storico giornalista e telecronista, che ha accompagnato per oltre quarant'anni generazioni di appassionati in alcune delle serate più memorabili del nostro sport".