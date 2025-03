Sololaroma.it - Bruno Conti: “La Roma è la mia vita, mi dispiace che Totti non sia in dirigenza”

In occasione del suo 70° compleanno,si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ripercorrendo i momenti più importante della sua carriera nellae della sua: “Sono l’uomo con la più lunga militanza in giallorosso da calciatore, allenatore e dirigente: un grande orgoglio. Laè tutta la mia. Ancora oggi quando sento gli inni mi emoziono, mi viene la pelle d’oca. Ho passato due anni al Genoa per farmi le ossa in prestito, ma non ho mai pensato di lasciare la, neanche quando Maradona ogni volta che ci incontravamo mi diceva ‘vieni al Napoli’. Mio padre non me l’avrebbe mai perdonato“. Sul primo allenamento con la: “Certo c’erano De Sisti, Cordova, Di Bartolomei, ma mister Liedholm chiamò me, un ragazzino, per mostrare un gesto tecnico: ‘fai vedere lo stop di interno’, ‘Ora di esterno.