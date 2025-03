Thesocialpost.it - Bruno Conti, la rivelazione che preoccupa i tifosi della Roma: “Due anni fa mi hanno diagnosticato un tumore ai polmoni, ora sto bene”

, simbolo eterno, ha trascorso ben 50a Trigoria tra calciatore, allenatore e dirigente. L’ex campione del mondo del 1982 ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport non solo la sua carriera, ma anche la dura battaglia contro unal polmone.La malattia e la lotta contro ilDuefa, aè statounal polmone. Un periodo difficile per Marazico, che ha affrontato la malattia con determinazione e oggi può dire di averla sconfitta. “Devo ringraziare il mio medico di famiglia, il dottor Camilli, che si è accorto subitomia tosse persistente, e il professore Rendina del Sant’Andrea per le cure chefunzionato. Ora però sto, gli esami sono tutti a posto. E posso dire che mi è riuscito un altro dribbling” – ha dichiarato l’ex numero 7 giallorosso.