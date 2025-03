Ilgiorno.it - Broni, colpo al super: ladri si calano dal lucernario e scassinano la cassaforte

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia), 10 marzo 2025 – Si sono calati da unsul tetto, dopo aver manomesso l'impianto di videosorveglianza.acrobati in azione nella notte tra domenica e oggi, lunedì 10 marzo, per il furto ai danni delmercato Gulliver, in via Montebello a. Una banda pare ben organizzata, probabilmente specializzata in simili colpi, con l'obiettivo dei soldi tenuti in. Una volta entrati dall'alto nelmercato, liberi di agire senza essere ripresi dalle telecamere e senza quindi far scattare l'immediato allarme, si sono diretti negli uffici dove hanno trovato e aperto, pare anche con una certa facilità, l'armadio blindato nel quale erano custoditi circa 2mila euro in contanti. Non una cifra particolarmente ingente, ma tutti i soldi che c'erano da rubare. Non erano evidentemente interessati ad altra refurtiva, perché dagli scaffali delmercato non sarebbe stata portata via anche merce in vendita.