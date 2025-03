Movieplayer.it - Brandon Sklenar commenta la polemica legata alla spilla indossata al party di Vanity Fair

Leggi su Movieplayer.it

Unadaaldiper gli Oscar 2025 aveva scatenato le ipotesi online riguardanti il suo possibile sostegno a Justin Baldoni.è stato al centro delle critiche e delle accuse sui social a causa di unaalorganizzato daper la serata degli Oscar 2025. Online si è infatti ipotizzato che la scelta dell'accessorio fosse un modo per sostenere in modo implicito Justin Baldoni durante il suo scontro legale con Blake Lively. Le spiegazioni dell'attore In occasione della festaha posato sul red carpet e sulla sua giacca che ha indossato si notava unarosa floreale molto particolare. Lo stesso modello era stato indossato da Justin Baldoni, regista di It Ends .