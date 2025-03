Ilgiorno.it - Branco in strada con la spranga. Due immigrati all’ospedale

Aggressione ate per, è caccia al. Mistero sull’assalto da parte di un gruppo di extracomunitari ai danni di due nordafricani, poi finiti in ospedale. I feriti – entrambi di origine straniera – hanno raccontato di essere stati aggrediti da otto extracomunitari ai soccorritori del 118 intervenuti alle 23.10 di sabato a Sant’Angelo. L’allarme è arrivato da via Galileo Galilei, nel quartiere Pilota, dove sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica del posto, oltre ai carabinieri. Sembrava che almeno uno dei due colpiti fosse gravissimo ma poi l’allarme è rientrato. Ora gli uomini dell’Arma cercheranno di capire l’origine dell’aggressione, se lo scopo sia stato una rapina, e di individuare i responsabili che sono spariti nel nulla. Nell’agguato non sono rimaste coinvolte altre persone.