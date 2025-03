Juventusnews24.com - Brambati rivela: «Thiago Motta inesperto, so che a giugno ci saranno cambiamenti importanti. Io ripartirei da quell’allenatore»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato della situazione in casa Juventus: il commento dopo il clamoroso crollo casalingo contro l’AtalantaA TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimoha parlato del momento della Juve. Il suo commento sui bianconeri.– «È stato preso un allenatore, che ha fatto sì bene un anno col Bologna, ma hai snobbato uno come Gasperini che è da dieci anni che fa bene. Non dico neanche che hai lasciato libero uno come Conte, che era a disposizione. Devo dare delle colpe a, per la gestione dei giocatori e non solo. Ho risentito questo procuratore di un giocatore della Juve, e mi ha detto che i giocatori non capiscono cosa vuole. Ma la colpa è di Giuntoli, che è responsabile delle scelte tecniche. Non capisco se il mercato è stato condiviso con