Ilmattino.it - Bradisismo, è allarme Co2; chiusa scuola a Fuorigrotta: «Vie di fuga: servono fondi»

Leggi su Ilmattino.it

Unadi via Terracina, l?istituto alberghiero Rossini, chiuso per il superamento delle soglie di. La notizia arriva in serata, al termine del consiglio comunale monotematico sul.