Brachi deluso | Da dimenticare Bonucelli | Ci abbiamo creduto

TAVARNELLE – Rabbia e delusione in uno spogliatoio, gioia ed euforia nell’altro. Sono le due facce del dopo partita tra San Donato Tavarnelle e Figline finita con la vittoria dei chiantigiani per 2 a 1. Una gara dove le due formazioni si sono affrontate ad armi pari. Anche se Marconon nasconde certo tutta la propria delusione. "È stata la peggior partita da quando sono a Figline, davvero una brutta gara, approcciata male, decisamente da", spiega scuro in volto l’allenatore dei valdarnesi. "È vero che avevamo iniziato bene e cheavuto nel primo tempo l’occasione per pareggiare maconcesso troppo sulle palle inattive" dice. E continua, "nel secondo temporeagito male e infatti è arrivato subito il loro raddoppio" spiega ancora il tecnico. Certo, sottolinea, "la classifica non è compromessa e si assottiglia sempre di più.