Box Office USA | Mickey 17 vince, ma non convince

Nel weekend da poco passato17 ha portato a casa la vittoria al BoxUSA, ma senza particolari entusiasmi.Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, la nuova pellicola diretta da Bong Joon Ho ha raccolto 19,1 milioni di dollari nei suoi tre giorni d’esordio, risultato al di sotto delle aspettative pre-release. A livello internazionale l’incasso è stato 24,5 milioni, di cui 11,4 milioni provenienti dalla Corea del Sud, nazione d’origine del regista, per un totale Worldwide di 53,3 milioni.Andando a spulciare le informazioni riportate dalla celebre fonte17 non sembra aver colpito particolarmente il pubblico, e neppure la critica: su Rotten Tomatoes il film ha raccolto un punteggio di 78% fresh per la critica ed un 73% fresh da parte del pubblico.