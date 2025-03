Universalmovies.it - Box Office ITALIA | FolleMente primo, il totale sopra i 12 milioni

Leggi su Universalmovies.it

Nel fine settimanaha tenuto agevolmente la prima posizione del Box, mentre Mickey 17 ha esordito con un discreto secondo posto da 800 mila euro circa.Secondo i dati riportati in rete da Cineguru, il weekendno di cinema del 6-9 marzo è valso al botteghino una cifra complessiva di 6,62di euro, con un calo del 4.39% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. A tenere alta la quota complessiva l’ottima tenuta del nuovo film di Paolo Genovese, ma anche una serie di nuove uscite con discreta forza propulsiva.L’incasso ottenuto danel weekend è stato 2,25di euro, con una media per sala di oltre 3200 euro; complessivamente il film ha raggiunto l’impressionante cifra di 12,2, ben oltre gli 11,8raccolti da “Immaturi – Il Viaggio“, ed in corsa per raggiungere i 15,2di “Immaturi“.