Bosnia Rutte | Può contare su sostegno incrollabile Nato

“Sento preoccupazioni sulla situazione della sicurezza, ma diciamolo chiaramente, non siamo nel 1992 e non permetteremo che emerga un vuoto di sicurezza. La comunità internazionale è qui e si è impegnata a continuare a dare un forte”, “lacontinuerà a sostenervi nel vostro percorso europeo ed euroatlantico su cui state avanzando”, “è essenziale che anche i leader politici dellaed Erzegovina facciano la loro parte. L’intera regione trarrà beneficio da un impegno genuino per la riconciliazione e una pace duratura”. Lo dice il segretario generale della, Mark, in conferenza stampa in. “Siamo impegnati nella nostra cooperazione e vogliamo vederla crescere. Abbiamo già una solida partnership e siamo pronti a costruire suldi lunga data dellaalle forze armate del vostro paese e alle riforme della difesa e della sicurezza” e “sarebbe ottimo se poteste spendere un po’ di più per le vostre forze armate”.