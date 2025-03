Quotidiano.net - Borse europee in calo: pesano timori su economia USA e deflazione in Cina

Leggi su Quotidiano.net

Si spegne subito il rialzo messo a segno dallein avvio di seduta, con i listini del Vecchio Continente che girano in negativo mentre a New York i future su Wall Street perdono ulteriore terreno, con quelli sul Nasdaq indell'1% e quelli sull'S&P 500 dello 0,85%. Milano cede lo 0,76%, Francoforte lo 0,3%, Londra lo 0,2% e Parigi lo 0,1%. Sulletornano ad aleggiare idi una frenata dell'americana che si trova a fare i conti con l'imprevedibilità della politica commerciale di Donald Trump, i tagli della spesa e dei dipendenti pubblici e un mercato del lavoro che dà segnali di debolezza. Non contribuiscono all'ottimismo gli spunti deflazionistici provenienti dalla, dove a febbraio i prezzi sono scesi oltre le attese (-0,7%). Recuperano terreno invece i bond, con gli investitori che tornano a scommettere su un taglio dei tassi in Europa e negli Usa per puntellare la crescita.