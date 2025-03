Quotidiano.net - Borse europee in calo: Milano e Francoforte guidano le perdite

Mercati azionari europei negativi in linea con il pessimismo di Wall street su una possibile frenata dell'economia americana, a rischio secondo gli analisti per le politiche commerciali di Donald Trump, oltre che per i tagli alla spesa e ai dipendenti pubblici della nuova amministrazione. La seduta è stata pesante anche per la Borsa di: dopo una giornata nervosa, l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,95% a 38.225 punti. Nel Vecchio continente la Borsa peggiore è stata comunque quella di, che ha chiuso con undell'1,7% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Madrid in perdita dell'1,3%. In ribasso finale dello 0,9% i listini azionari di Londra, Amsterdam e anche Parigi, che per tutta la giornata aveva provato a contenere le. Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero aumento: il differenziale ha concluso la seduta a 113 punti base contro i 111 dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,96%, vicino ai massimi dal luglio scorso.