Quotidiano.net - "Borse europee. Il 2025 anno della rivincita su Wall Street"

UN INIZIO D’DOVE i mercati azionari europei, e anche quelli emergenti, si sono presi lasusebbene rimanga ancora un forte gap di crescita fra il Pil dell’Eurozona e quello (triplo) degli Usa. E se l’avanzata dellea doppia cifra a fine febbraio rispetto agli indici quasi fermi americani, non è avvenuta in tutti settori, a partire da quello depresso dell’auto, la prospettiva è che ilpossa confermare questa inversione di tendenza. Ma, avverte Angelo Meda (nella foto in alto), responsabile azionario di Banor, società italiana di intermediazione mobiliare specializzata nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni, serviruna serie di interventi che rafforzino nei prossimi mesi la coesione politica e i fondamentali economiciUe altrimenti potrebbe venir meno la fiducia accordata all’Europa dai mercati dopo un fine 2024 che aveva registrato invece l’euforia diper la vittoria di Trump.