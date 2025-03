Borsa oggi | Wall Street affonda Nasdaq a -32% Milano in rosso | cosa sta succedendo

Quotidiano.net - Borsa oggi: Wall Street affonda, Nasdaq a -3,2%. Milano in rosso: cosa sta succedendo

, 10 marzo 2025 – Lunedì difficile per le Borse mondiali. A trascinare i listini al ribasso è, che apre ine peggiora nel corso del pomeriggio. Il Dow Jones poco prima delle 16 perde l'1,03% a 42.365,84 punti, ilcede il 3,20% a 17.613,55 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,02% a 5.653,64 punti. Su New York pesano l’effetto dazi e i rinnovati timori di recessione. Particolarmente significativo l’andamento di Tesla che nel pomeriggio italiano lascia sul terreno l’8,5%. NEW YORK, NEW YORK - MARCH 07: Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) on March 07, 2025 in New York City. The Dow was mixed in morning trading as confusion over the Trump administration's tariff policy continued to spook investors and global markets.