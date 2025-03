Tvplay.it - Boom Nico Paz, il colpo di scena è clamoroso: è tutto un sogno

Sul futuro diPaz, dopo l’ultimo turno di campionato di Serie A, bisogna registrare un incredibiledi.L’ultimo turno di campionato di Serie A, di fatto, ha eliminato la Juventus dalla possibile corsa scudetto. La ‘Vecchia Signora’, di fatto, è stata travolta ieri sera in casa per 0-4 dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Paz, ildi: èun(Ansa Foto) tvplay.itCon questo ko, dunque, i bianconeri hanno adesso nove punti di svantaggio dall’Inter. Quest’ultima ha infatti battuto sabato il Monza, mentre il Napoli ha risposto con la vittoria del Maradona per 2-1 contro la Fiorentina. Mentre tra una settimana, visto lo scontro diretto di domenica sera tra l’Atalanta e la ‘Beneamata’, la squadra di Conte avrà l’occasione con il Venezia di poter guadagnare su almeno una delle sue concorrenti dello scudetto.