Zon.it - Boom a Salerno per Carta Affari: oltre 3000 tessere prenotate per il nuovo mondo di vantaggi e risparmi a portata di mano

Leggi su Zon.it

, 10 marzo 2025 – Unache apre le porte delo e delle opportunità: unstrumento diesclusivi arriva sul mercato a. È, la tessera che offre l’accesso a undi omaggi, sconti e promozioni su numerosi settori. Giàsalernitani hanno scelto di aderire all’iniziativa, approfittando di una lunga serie di omaggi immediati e opportunità esclusive.Che cos’è?Dedicata a chi vuoleare senza rinunciare alla qualità,offreesclusivi nei settori food, vacanze, sport, cultura, spettacoli, servizi, moda, beauty, salute e molto altro. La card consente, per esempio, di ottenere ingressi gratuiti per cinema e stabilimenti balneari, visite specialistiche (oculistiche, dentistiche, nutrizionistiche, psicologiche), trattamenti benessere e persino dispositivi per la casa come purificatori d’acqua.