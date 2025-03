Lettera43.it - Bonus psicologo 2025 rinnovato, quando escono le graduatorie

Leggi su Lettera43.it

Ilriceve un nuovo finanziamento: il ministero della Salute ha stanziato ulteriori 5 milioni di euro, permettendo all’Inps di proseguire con lo scorrimento dellea partire dal 15 aprile. L’obiettivo è ampliare il numero di beneficiari nel rispetto della graduatoria per ogni Regione e Provincia autonoma. L’Inps accoglierà un altro pacchetto di domande, pari a circa 3.300 beneficiari, seguendo la graduatoria esistente. Saliranno dunque all’1,7 per cento le richieste accolte, dato ancora piuttosto basso seppur in leggero miglioramento rispetto al passato. Oltre a questo rifinanziamento, verranno impiegate anche le risorse residue non utilizzate entro il 7 aprile.Chi può beneficiare delonline (Getty Images).Ilè un supporto economico pensato per favorire l’accesso alle sedute di psicoterapia.