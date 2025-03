Fanpage.it - Bonus nido 2025 in ritardo, quando partono le domande all’Inps e cosa fare per ottenerlo

Leggi su Fanpage.it

Ilè in: la piattaforma online perdomanda non è ancora attiva, mentre negli scorsi anni era stato possibile presentarla a febbraio. Ilper la retta degli asiliche può arrivare fino a 3mila euro all'anno in base all'Isee dovrebbe partire nei prossimi giorni: lo ha confermato l'Inps a Fanpage.it, senza indicare però una data esatta.