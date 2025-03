Leggioggi.it - Bonus mamme 2025 bloccato: manca il decreto, sgravi ancora fermi

Fatta la legge serve unattuativo: ecco perché ad oggi illavoratricinon puòessere né richiesto né erogato. Il governo non haadottato il provvedimento di attuazione necessario a spiegare i dettagli operativi della misura: modalità, importi, erogazione, pagamento. C’è insomma solo l’involucro legislativo,la ciccia, loo concreto nelle buste paga delle lavoratrici madri (domestiche escluse), a più di due mesi dall’entrata in vigore della Manovra di bilancio, che lo ha esteso anche alleche svolgono lavoro autonomo. Capiamo meglio cosa succede.necessarioLa Legge di bilancio ha previsto per ilun’esenzione parziale dal pagamento dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in presenza di specifici requisiti (il cosiddetto).