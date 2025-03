Quifinanza.it - Bonus mamma in ritardo, importi congelati in attesa del decreto attuativo

Il2025 non è ancora partito, nonostante sia previsto nella legge di bilancio per quest’anno. Il sostegno alle famiglie con più di due figli, che utilizza il sistema dell’esonero contributivo, ha bisogno di unper cominciare a funzionare. Questo ne determinerà glie l’esatto funzionamento.Tutte le altre caratteristiche delsono già state decise. Si tratta di una variazione rispetto a quello del 2024, che ne riduce la platea puntando soprattutto sulle famiglie meno abbienti.Perché ilnon è ancora arrivatoA più di due mesi dall’approvazione della legge di bilancio, il, che era previsto al suo interno, non è ancora partito. Questo sussidio propone un esonero contributivo parziale per lelavoratrici, sia autonome che dipendenti.