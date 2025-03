Lettera43.it - Bonus giovani under 35, decreto attuativo scomparso online : cos’è successo

Ildel35, pubblicato il 27 febbraio, è stato ritirato, creando incertezza tra imprese e lavoratori. L’incentivo riconosce un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti35 che non abbiano mai avuto contratti stabili. Il ritiro del provvedimento, che ora è in fase di modifica, comporta un ritardo nell’uscita della circolare Inps, necessaria per chiarire le modalità di accesso al beneficio e consentire ai datori di lavoro di usufruire dell’agevolazione. Ecco.Perché è stato ritirato ilper il35in ufficio (Getty Images).L’incentivo del35 riconosce un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti35 che non abbiano mai avuto contratti stabili.