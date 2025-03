Lettera43.it - Bonus elettrodomestici, manca il decreto attuativo: quando si potrà fare domanda

È tutto fermo per il, la misura pensata dal governo per incentivare l’acquisto di lavatrici, lavastoviglie, forni e altri apparecchi ad alta efficienza energetica. L’incentivo è stato introdotto con la legge di bilancio per il 2025, ma non è ancora stato emanato ilper sbloccare i fondi. Dalla pubblicazione della manovra in gazzetta ufficiale, il ministero delle Imprese e il ministero dell’Economia avevano 60 giorni di tempo per emanare ildedicato alla misura. Il termine era il 3 marzo e non si è visto alcun provvedimento. Devono quindi ancora essere dettagliati i criteri, le modalità e i termini per l’assegnazione del contributo, per cui l’esecutivo ha stanziato 50 milioni di euro.Lavatrice e asciugatrice (Pixabay).2025: cos’è e requisiti Ma come funziona e a chi spetta il? L’incentivo è destinato a chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne acquista uno nuovo ad elevata efficienza energetica e prodotto in Europa.