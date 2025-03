Leggioggi.it - Bonus bollette 2025: come avere i 200 euro extra con ISEE fino a 9.530€

Leggi su Leggioggi.it

Il Consiglio dei Ministri numero 116 riunitosi il 28 febbraioha approvato un decreto che introduce misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese in termini di agevolazione tariffa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, tra cui unstraordinario per le famiglie.Il provvedimento, adottato con Decreto n.19 del 28 febbraio, in vigore dallo scorso 1° marzo, e ribattezzato Dl, potenzia ed amplia per l’anno corrente i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, grazie allo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di.Per le famiglie, in particolare, il Decretocontempla il riconoscimento di un contributo straordinario di 200,00.Analizziamo in dettaglioottenere ilda 200(e da quando).