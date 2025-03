Ilnapolista.it - Bonucci: «Thiago Motta deve imparare che allenare la Juventus è un mondo a parte» (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

: «chela Juve è un»Laha intervistato Leonardoche ha parlato dellae della partita di domenica sera, dell’umiliazione che i bianconeri hanno subito allo Stadium dall’Atalanta: 0-4 per la squadra di Gasperini che avrebbe potuto vincere con un punteggio persino più ampio.Ha detto:«Mi ha fatto male il cuore, sono sincero. Ho visto una squadra in difficoltà, serve capire da queste partite; sia dadell’allenatore che i giocatori; che la Juvecrescere sotto tutti i punti di vista. Manca incisività, il gioco dipiace ma in alcune partite fa molta fatica a concludere in porta e ieri è stata una partita di queste. I giocatori mancano di esperienza e di personalità devono crescere.chela Juve è uncapire i tasselli da migliorare per mettere a disposizione della squadra tutte le conoscenze che ha dimostrato a Bologna.