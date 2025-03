Juventusnews24.com - Bonucci dopo Juve Atalanta: «Mi ha fatto male al cuore, ho visto una squadra in difficoltà. Thiago Motta deve imparare questa cosa»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’ex difensore bianconerola brutta sconfittaL’ex difensore dellantus Leonardoha parlato a La Tripletta, podcast de La Gazzetta dello Sport, per analizzare la sconfitta contro l’.PAROLE – «Ieri sera mi haal. Hounain, serve capire da queste partite che lacrescere sotto tutti i punti di vista. Ad oggi manca incisività, il gioco dipiace perché tieni palla per tanto ma poi fatichi a concludere in porta.che allenare laè un mondo a parte e che anche luicapire i tasselli da migliorare per mettere a disposizione dellatutte le sue conoscenze. Anche a Bologna avevala stessa fatica, poi è norche il Bologna gioca per determinati obiettivi e laper vincere».