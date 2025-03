Ilgiorno.it - "Bomba sul treno a Rogoredo". Esercitazione in vista dei Giochi

Notte tra sabato e domenica, ore una e 23: un Frecciarossa arriva a, e sulc’è una. Scenario che in Italia rimanda a memorie del terrorismo neofascista di qualche decennio fa, più che agli attentati islamisti di questo millennio in altri Paesi europei, ma tant’è: tra meno di un anno ci sono le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e bisogna occuparsi di quella cosa chiamata “prevenzione”, poco notata dai non addetti ai lavori finché non ci piomba addosso qualcosa come una pandemia. O un attentato: si spera non accada mai, ma bisogna essere pronti. Così la Prefettura di Milano ha organizzato quest’di difesa civile notturna "Cbrne" (cioè per un ipotetico attacco "chimico, biologico, radiologico, nucleare ed esplosivo") alla stazione di, coinvolgendo vigili del fuoco, forze di polizia, soccorritori del 118, protezione civile e personale delle FS-Rfi per collaudare il sistema d’intervento e le procedure per la gestione delle emergenze.