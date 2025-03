Serieanews.com - Bomba Juve! “Agnelli se la ricompra e porta Klopp grazie a un ‘socio occulto'”

Un intreccio di famiglia, potere e strategie internazionali: c’è un piano segreto che potrebbe riscrivere il futuro dellantus. E non finisce qui!! “se laa un'” (Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono storie che, quando le senti, ti viene voglia di alzare il telefono e chiamare l’amicontino per vedere se le ha già lette. O magari per capire se ci crede davvero. Quello che sta circolando in queste ore suona proprio così: unapronta a scuotere il mondo della, e non solo per la suata sportiva.Non è uno scoop da bar dello sport, ma una soffiata ben piazzata di Enrico Testa, ex giornalista Rai e oggi apprezzatissima penna de La Stampa. Secondo quanto riTesta, Andreaavrebbe deciso di tornare in scena.