Bologna, tentata rapina all'Oviesse e in un supermercato: 2 arresti

, 10 marzo 2025 – Due tentate rapine in due attività commerciali, la prima avvenuta in un negozio d’abbigliamento Ovs di via dei Mille e la seconda in un punto vendita di via Massarenti. E due anche gli uomini arrestati dall’Arma, un 26enne somalo, che ha preso a calci e pugni un addetto alla sicurezza, e un 41enne, sempre di origini somale, che ha aggredito un addetto alle vendite. Aggressione in via dei Mille I carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un 26enne somalo, presunto autore di unaimpropria e resistenza a un pubblico ufficiale. Siamo all’Ovs di via dei Mille dove sono stati allertati i carabinieri della Centrale Operativa didopo che un addetto alla sicurezza era stato aggredito da un cliente che aveva cercato di allontanarsi senza pagare.