Bollette energia aumenti in arrivo | in Toscana la spesa media supera i 2mila euro l’anno

Firenze, 10 marzo 2025 – Ledell’continuano a pesare sui bilanci delle famiglie toscane. Nel 2024, secondo l’analisi di Facile.it, una famiglia con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata ha spesomente 799per l’elettricità e 1.336per il gas, per un totale di 2.135. Se da un lato la bolletta della luce è diminuita del 6% rispetto alprecedente, quella del gas ha registrato un incremento del 3%. Guardando all’andamento nazionale, il 2025 è iniziato con valori allarmanti per i costi energetici, con il rischio di ulteriorinei prossimi mesi. "Già dal secondo semestre del 2024 i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e secondo le previsioni potrebbero aumentare ancora", spiegano gli esperti di Facile.it, sottolineando l'importanza di scegliere con attenzione il fornitore nel mercato libero per evitare spese eccessive.