Boho waves le onde perfette per dare il benvenuto alla primavera

Con l’arrivo di marzo inizia a spirare aria di, una brezza che inneggialibertà e al romanticismo. Soprattutto quando si parla di capelli: costretta in code, trecce e raccolti, nascosta sotto cappelli o fasce, la chioma è pronta a tornare a mostrarsi. E più è naturale, meglio è: entrano in scena le.Cosa sono le?Le, lebohémienne, sono una versione più morbida e meno strutturata delle ormai arcinote beach. Uno stile perfetto per la stagione più spensierata e allegra dell’anno, che combina al movimento naturale le diverse texture del capello, assecondando l’ondulazione senza forzarla in strutture e forme rigide. Soltanto all’apparenza spettinate, sono in realtà un innoliberazione dei capelli da hairstyle troppo uniformi, lasciando che ricadano morbidamente in un movimento a forma di S.