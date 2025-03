Trentotoday.it - Bocciato il Ddl della Lega su terzo mandato del presidente

Leggi su Trentotoday.it

No al disegno di legge con procedura d'urgenza presentato dalladel Trentino per modificare la legge elettorale provinciale introducendo di fatto la possibilità per ilProvincia di svolgere un. Lo ha deciso la prima commissione consiliare con 4 no e 4 sì e.