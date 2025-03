Bergamonews.it - BluOrobica, espugnata San Bonifacio in uno scontro al cardiopalma

Leggi su Bergamonews.it

LaBergamo aggiunge un tassello prezioso alla propria corsa per la permanenza in Serie B Interregionale, cogliendo la seconda vittoria nei Play In-Out. Dopo aver superato Montebelluna, i bergamaschi sbancano il parquet di San, concorrente diretta nella lotta salvezza, e la raggiungono a quota 14 punti, incamerando nel contempo il prezioso bottino degli scontri diretti. L’orizzonte ora si fa ancora più stimolante: le due sfide interne all’Italcementi contro Jadran Trieste e la capolista Jesolo si profilano come decisive per evitare i playout.L’avvio di gara è contraddistinto da un sostanziale equilibrio. Sanaffida le proprie speranze iniziali a Rigon, ma gli orobici replicano immediatamente con Leoni, dominatore del pitturato, e con la tripla chirurgica di Dore.