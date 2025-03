Bergamonews.it - Blue Tongue, piano di vaccinazione obbligatoria: 64mila dosi ad Ats Bergamo

Tra agosto e settembre 2024, il sistema di sorveglianza regionale aveva individuato numerosi casi diin Lombardia, con focolai che hanno colpito duramente il settore ovino. Per arginare la diffusione della malattia, la Regione ha stanziato 155.645di vaccino, che saranno distribuite attraverso 8 ATS lombarde. Di seguito il riparto delleper ATS:64.386, Brescia 17.825, Brianza 11.550 (Lecco e Monza), Città Metropolitana Milano 5.837, Montagna 27.119, Insubria 14.406, Val Padana 9.488, Pavia 5.034.La decisione si è resa necessaria per proteggere e sostenere il comparto zootecnico lombardo. L’intervento era stato anticipato dal Consigliere Regionale Alberto Mazzoleni nel corso di un convegno, tenutosi in Val Seriana il 27.02, dal titolo “Sfide sanitarie per la zootecnia di montagna”.