Blitz Medicina, Ozzano ko. Capolavoro Casalecchio

Fine settimana incorniciare per la Virtusdi coach ‘Bidi’ Bettazzi, che nell’atteso derby ai vertici del girone G di serie C contro la regina Cmo, strappa 2 punti pesantissimi nella bagarre per il primo posto e si porta a -4 dalla vetta: protagonisti della grande soirée giallonera Masrè (12 punti), Morara (16) e Corcelli (20), che portano a 6 la striscia positiva medicinese. Dietro continua il momento positivo della Francesco Francia, che annienta Argenta con 44 punti di scarto e fa sua l’ottava vittoria consecutiva grazie al contributo di 6 uomini in doppia cifra: Lovisotto (17), Ranieri (14), Bianchini (11), Tosini (11), De Ruvo (11) e Ferdeghini (11). Il risultato, complice soprattutto ildel Cvd, che fra le mura domestiche piega la più quotata Lg Competition strappando la terza vittoria filata (Cazzanti e Cavicchi 14, Bernardini 12 e Ramzani 11), permette così al club di Zola Predosa di prendersi il 4° posto.