Bitcoin ancora in calo | il piano Trump delude

Inizio di settimana difficile per il mercato delle cryptovalute, che scontano gli eccessivi limiti posti dal governo USA al progetto della riserva di. Una riserva che sarà appunto limitata alla detenzione die non comprenderà altri asset e che non potrà essere alimentata con nuovi acquisti. Die dettagli che gli operatori dlel’industria degli asset digitali non hanno digerito e che rischiano di limitare molto l’efficacia della riserva. I dettagli delmesso a punto dal Presidentesono stati svelati venerdì durante un summit con i player del settore.Le quotazioni delle crypto vanno giùQuesta mattina il, che il mese scorso si era catapultato oltre i 100.000 dollari, paga dazio e registra un ulteriore ribasso del 4,54% a 75.832 dollari. Una performance che conferma l’ampia volatilità di questo mercato.