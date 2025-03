Avellinotoday.it - Bisaccia shock: una lupa uccisa a colpi d'arma da fuoco nella notte

Leggi su Avellinotoday.it

, una splendidaè stata brutalmentedidanei pressi di. Un gesto insensato che non solo rappresenta una tragedia per la fauna locale, ma costituisce anche uno sfregio per l’intera Irpinia, dove il lupo è considerato un simbolo di resistenza e.