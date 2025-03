Trevisotoday.it - Bis di podi per la prima di Lamonato nel CIRT

Leggi su Trevisotoday.it

Il suo piede e la sua esperienza non sono mai stati messi in discussione ma trovarsi all'esordio nella massima serie nazionale per gli amanti dello sterrato, il Campionato Italiano Rally Terra, contro i migliori protagonisti della scena, tra i quali spiccano giovani talentuosi, e concludere il.