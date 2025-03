Fanpage.it - Binaghi: “Trovai Sinner nudo a festeggiare in spogliatoio, non mi riconobbe. Passò 3 giorni a scusarsi”

Il presidente federale Angeloricorda quando ha capito "di aver incontrato un tipo speciale" in Jannik. Intanto il numero uno al mondo si sta allenando in vista del rientro dopo la squalifica: per ora ancora senza racchetta in mano.